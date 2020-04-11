Тбилиси, , 13:29 — REGNUM За нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии за прошедшие сутки оштрафовали 139 человек. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 59 жителей были оштрафованы за то, что находились в ночное время в общественных местах, нарушая комендантский час. Еще 55 нарушителям были выписаны штрафы за то, что вопреки запрету они собирались более, чем по три человека и не соблюдали установленную социальную дистанцию.

Кроме того, 19 человек нарушили ограничения по перевозке пассажиров в автомобилях, а 5 жителей наказаны за то, что, находясь в режиме самоизоляции, вышли на улицу. Одного человека наказали за нарушение запрета на торговлю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии до 21 апреля введен режим ЧП, и действуют ряд ограничений. За их нарушение правоохранители выписывают штрафы в размере 3000 лари (около $940).

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