Львов, Украина, , 16:45 — REGNUM В западных областях Украины и на Буковине продолжает ухудшаться ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило 10 апреля издание Strana.ua.

По словам журналистов, в провинциальных больницах не хватает тестов на коронавирус, средств защиты и лекарств.

«На самом деле тесты не делают. Вернее делают, но не всем. Больных в десятки раз больше, чем говорится в статистике. Многие лечатся дома, их просто не диагностируют. Семейные врачи советуют сидеть дома и пить горячий чай. Вот и все лечение», — рассказал журналистам житель Монастырисского района Тернопольской области.

По словам мужчины, его родственника не принимали врачи, а когда ему стало хуже — спросили, почему так поздно обратился.

«Врачи массово увольняются и убегают от «коронавирусных», а тестов не хватает», — добавил он.

Работница местной поликлиники Галина Ганишевская написала на своей странице в социальной сети Facebook, что статистика заболеваемости в сёлах Тернопольской области занижена примерно в два раза.

Журналисты также выяснили обстоятельства гибели 61-летнего жителя Ивано-Франковской области.

Мужчину отказывались принимать из-за отсутствия защитного костюма, затем медики несколько раз отправляли его домой, заявляя, что тот здоров. В конечном итоге больной скончался в машине скорой помощи. В больнице города Коломыя для него не оказалось аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Вернее в наличии аппарат был, но его не использовали в медучреждении.

«Что касается аппарата ИВЛ в Коломыйской инфекционной больнице, то он действительно не подключён, поскольку в больнице нет кислорода», — рассказал журналистам глава областного управления здравоохранения Владимир Чемный.

Врачи на условиях анонимности рассказали журналистам издания, что главные очаги заболевания находятся в сёлах Западной Украины, куда из-за границы вернулись трудовые мигранты.

«Медики не хотят рисковать за гроши, обещанные надбавки… Врачи боятся заразиться, увольняются», — отметил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти трёх областей Украины требуют ужесточения карантина вплоть до введения комендантского часа.

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