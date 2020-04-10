Львов, Украина, 10 апреля 2020, 16:45 — REGNUM В западных областях Украины и на Буковине продолжает ухудшаться ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило 10 апреля издание Strana.ua.
По словам журналистов, в провинциальных больницах не хватает тестов на коронавирус, средств защиты и лекарств.
По словам мужчины, его родственника не принимали врачи, а когда ему стало хуже — спросили, почему так поздно обратился.
Работница местной поликлиники Галина Ганишевская написала на своей странице в социальной сети Facebook, что статистика заболеваемости в сёлах Тернопольской области занижена примерно в два раза.
Журналисты также выяснили обстоятельства гибели 61-летнего жителя Ивано-Франковской области.
Мужчину отказывались принимать из-за отсутствия защитного костюма, затем медики несколько раз отправляли его домой, заявляя, что тот здоров. В конечном итоге больной скончался в машине скорой помощи. В больнице города Коломыя для него не оказалось аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Вернее в наличии аппарат был, но его не использовали в медучреждении.
Врачи на условиях анонимности рассказали журналистам издания, что главные очаги заболевания находятся в сёлах Западной Украины, куда из-за границы вернулись трудовые мигранты.
Как сообщало ИА REGNUM, власти трёх областей Украины требуют ужесточения карантина вплоть до введения комендантского часа.
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