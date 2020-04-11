Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростовской области могут открыть дежурные группы в детских садах, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина, передаёт ИА REGNUM.

«Численность детей в группах может быть не более 12 человек при обязательном и строжайшем соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований», — уточнила министр.

По её словам, в дошкольных учреждениях будут организованы входные фильтры. Медработники будут измерять температуру и проводиться осмотр на наличие признаков заболеваний.

ИА REGNUM ранее сообщало, что детские сады приостановили работу в связи с введённым режимом всеобщей изоляции. Дошкольные учреждения закрыты до особого распоряжения.

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