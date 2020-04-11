Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Администрация массовой многопользовательской онлайн-игры Fallout 76 предупредила некоторых игроков, что им придётся покинуть свои дома на определённых териториях. Публикацию она разместила 10 апреля на своей странице в Twitter.

Разработчики пояснили, что это связано с предстоящим обновлением Wastelanders, которое добавит в игру NPC (неигровых персонажей). Они сообщили, что с выходом этого обновления территории Аппалачи уже не будет такой, к которой привыкли геймеры.

Таким образом, тем, кто в настоящее время проживает в зонах, где с определённого момента застройка была запрещена, стоит их покинуть и найти новое место для лагеря во избежание неприятностей.

https://twitter.com/Fallout/status/1248672151642738688

Релиз дополнения Wastelanders запланирован на 14 апреля 2020 года. В этот же день Fallout 76 появится в популярном игровом сервисе Steam.

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