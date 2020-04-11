Хараре, , 04:53 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Зимбабве достигло 13, сообщает пресс-служба зимбабвийского минздрава.

Отмечается, что два новых пациента было выявлено за прошедшие сутки. По данным ведомства, они недавно посещали Великобританию. Их состояние оценивается как стабильное, сейчас они находятся на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Зимбабве начался трехнедельный карантин. В стране полиция установила контрольно-пропускные пункты, также закрылись рынки и почти все предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве начался трехнедельный карантин