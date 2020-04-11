Куньмин, Китай, , 03:02 — REGNUM Более 700 тыс. представителей 11 национальных меньшинств были выведены из нищеты на юге китайской провинции Юньнань, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Доля нищих среди представителей национальных меньшинств в регионе снизилась с 26,69% в 2014 году до 2,41% в 2019 году, если верить официальной статистике. Эти одиннадцать групп относятся относительно малой по популяции этнической группе чижго. Чжиго до модернизации жили в относительной изоляции и пропустили в этапе своего развития период феодальной монархии.

Власти провинции вложили около 34,4 млрд юаней (около $4,88 млрд) в борьбу с бедностью, благодаря чему в обще сложности 707,5 тыс. представителей малочисленных народностей были выведен из нищеты за последние годы.