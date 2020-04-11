Москва, , 09:20 — REGNUM Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил интерактивную платформу для онлайн-обучения по ряду специальностей. Об этом сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программа дистанционного обучения предусматривает свыше 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям. Например, находящиеся на самоизоляции граждане смогут освоить профессию звукорежиссера, операторское мастерство, технологии продаж и маркетинг, веб-программирование, компьютерную графику, классическую живопись, повысить знание английского языка, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда. Составляя программу, методисты «Технограда» взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми — перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства», — заявила Сергунина.

Большинство занятий рассчитаны на взрослых, однако есть и такие, которые предназначены для детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Воспользоваться образовательными программами можно, зарегистрировавшись на сайте проекта.

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