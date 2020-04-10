Париж, , 20:58 — REGNUM Число людей, умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции, за последние 24 часа достигло отметки 13 197 человек, заявил 10 апреля на брифинге глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Днём ранее он сообщал о 12 210 умерших от этой инфекции.

«По данным санитарного агентства Sante Publique, в стране зафиксировано 90 676 случаев заражения коронавирусом… Из них 31 267 человек находятся в больницах», — сказал Саломон.

При этом в отделениях реанимации находится 7004 человека.

Выздоровевшими французские врачи признали более 25 тыс. пациентов. По мнению Саломона, к ним надо добавить «десятки тысяч» людей, исцелившихся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире выявлено свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Главными очагами пандемии остаются Западная Европа и США.

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