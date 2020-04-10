Луганск, 10 апреля 2020, 20:25 — REGNUM Перевозка жителей ЛНР к пунктам выдачи российских паспортов временно приостановлена, сообщили 10 апреля в Центре общественных связей МВД республики.
Приостановка сделана в рамках борьбы с распространением коронавируса. Эти меры вступают в силу с 13 апреля и будут действовать «до особого распоряжения».
При этом продолжается приём заявлений граждан ЛНР на получение российского гражданства.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные меры введены в рамках борьбы с пандемией в ДНР.
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