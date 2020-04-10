Калининский район, Тверская область, , 20:19 — REGNUM Центральная районная клиническая больница Калининского района Тверской области закрыта на проведение дезинфекции на период с 10 по 17 апреля. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

На этот период приостановлена госпитализация пациентов в инфекционный госпиталь больницы. В течение недели в здании будут проводиться дезинфекционные работы и дооборудование коечного фонда.

Отметим, что Калининская ЦРБ входит в число медицинских учреждений региона, на базе которых созданы госпитали для лечения больных COVID-19. Общий госпитальный инфекционный фонд для заражённых коронавирусом должен составить 1302 койки.