Москва, , 18:16 — REGNUM Служба скорой медицинской помощи Москвы действительно работает на пределе, как заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Об этом 10 марта рассказал заведующий подстанцией № 9, врач скорой помощи Георгий Комков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Скорая сейчас работает на пределе. Очень большое количество обращений на станцию поступает. Пик этих обращений — последние несколько дней. При этом машин хватает, персонала сватает, получается все пока хорошо. Но то что нагрузка выросла это заметно очень сильно», — заявил медработник.

По его словам, сейчас одна бригада совершает в сутки около 16−20 выездов. При этом в среднем 5−7 из них связаны с коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

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