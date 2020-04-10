Париж, 10 апреля 2020, 17:54 — REGNUM Среди экипажа французского авианосца «Шарль де Голль» выявлено 50 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 10 апреля военное ведомство Франции на своей странице в Facebook.
По информации Минобороны страны, трое моряков, состояние которых заметно ухудшилось, эвакуированы с корабля в госпиталь.
В данный момент французский авианосец «Шарль де Голль» продолжает идти в Тулон.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, во Франции зафиксировано 12 210 смертей от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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