Кировск, Ленинградская область, , 17:59 — REGNUM Жительница Ленинградской области предстанет перед судом за оказание помощи своему бывшему сожителю, который решил пополнить ряды террористической организации. Об этом 10 апреля сообщает следственное управление СКР по Ленинградской области.

Согласно материалам уголовного дела, 59-летняя жительница города Кировск обвиняется в пособничестве в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2015 года она помогла своему сожителю принять участие в незаконном вооруженном формировании международной террористической организации, деятельность которой признана таковой и запрещена на территории Российской Федерации.

Женщина купила мужчине авиабилеты из Санкт-Петербурга в Турцию, оплатила его проживание в иностранном государстве. Кроме того, она выступила в роли переводчика при общении сожителя с лицами, помогавшими ему перебраться на территорию Сирии, где впоследствии он принял участие в боевых действиях в интересах террористов.

«В настоящее время собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняют в ведомстве.