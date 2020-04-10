Екатеринбург, , 17:36 — REGNUM В Свердловской области к концу апреля ежедневно будут выпускать 250 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что данная техника необходима тем пациентам с коронавирусом, у которых возникли осложнения. Никто не мог ранее предсказать, насколько такая техника окажется востребованной. Многие больницы во всём мире страдают из-за нехватки таких аппаратов. В Италии, например, врачи вынуждены буквально выбирать, кому жить, а кому умирать.

«Нам повезло — в Свердловской области работает три крупных производителя аппаратов ИВЛ: Уральский приборостроительный завод, компания «Тритон-Электроникс» и Уральский оптико-механический завод. Сейчас они производят 25 аппаратов в сутки. Но учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку было принято решение об увеличении их мощностей в 10 раз», — отметил Куйвашев.

Он также добавил, что в регионе находится больше 50 предприятий, которые производят широкий спектр продукции для медицины. В среднем ежегодно они выпускают продукции более чем на 6,5 млрд рублей.

Чтобы помочь этой отрасли развиваться, на совещании в Екатеринбурге с участием замглавы Минпромторга России Олега Бочарова было принято решение о том, чтобы создать федеральный консорциум производителей и разработчиков медтехники. Соглашение о его создании уже подписано. Благодаря ему в регионе удастся ещё лучше наладить взаимодействие между изготовителями медтехники и бизнеса с органами власти и профильными ассоциациями. Особенно важно то, чтобы не было «глухих телефонов» участники консорциума могли помогать друг другу чем возможно.