Ростов-на-Дону, , 16:26 — REGNUM В то время как во многих российских регионах приступили к выдаче продуктовых наборов для школьников, в Ростовской области только определили состав продуктовых наборов для льготной категории учащихся.

По словам министра общего и профессионального образования региона Ларисы Балиной, детям выдадут мясные и рыбные консервы, сгущенку, варенье, крупы, макаронные изделия, молоко длительного срока хранения, сухие завтраки и шоколад. Согласно официальному документу, в сухой паёк также будут включены подсолнечное масло, сахар, печенье, фрукты. Доставлять продуктовые наборы помогут волонтёры.

ИА REGNUM сообщало, что решение о выдаче продуктовых наборов было принято ранее. Известно, что обучение донских школьников и студентов в режиме онлайн продлено до 30 апреля. При этом досрочного окончания учебного года не предвидится.

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