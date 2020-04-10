Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM В Ростовской области вопрос о досрочном прекращении учебного года в связи с распространением коронавируса пока не рассматривается. Об этом на брифинге сообщила министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина.

По словам чиновницы, «досрочное окончание учебного года пока не планируется».

ИА REGNUM напоминает, что донские педагоги прикладывают все усилия, чтобы подготовка учеников была полноценной. Педагоги активно включились в режим дистанционного обучения не только с помощью онлайн-платформ, но и нашли нестандартные решения, которые позволяют продолжить учебный процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские педагоги нашли нестандартные решения — минобр