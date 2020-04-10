Нур-Султан, , 14:43 — REGNUM Интернет-система в Казахстане не выдержала испытания на прочность после внедрения дистанционного образования и удаленной работы. Об этом 10 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании госкомиссии по ЧП.

По его словам, министерство образования вынужденно перешло на уроки по телевидению. «Разрекламированная система E-Learning, как шутят остряки, «крякнулась», — сказал глава государства.

Токаев добавил, что в стране необходимо вывести IT-сферу на новый уровень. Он поручил без дополнительных затрат пересмотреть государственную программу «Цифровой Казахстан».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что в стране необходимо срочно пересмотреть государственную программу «Цифровой Казахстан».

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