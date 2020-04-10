Тбилиси, , 13:59 — REGNUM В ряде регионов Грузии будут развёрнуты полевые госпитали. Об этом 10 апреля на брифинге заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы выделили слабые точки, где они есть, и в таких регионах будет осуществлено усиление на местах в виде развертывания полевых госпиталей», — сообщила Тикарадзе.

Кроме того, как рассказала министр, из проблемных регионов пациентов будут переводить в соседние, где эпидемиологическая ситуация лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 10 апреля зарегистрировано 230 случаев заражения коронавирусом. 50 из них выздоровели, трое скончались. Ряд экспертов ожидают, что скоро в стране вырастут темпы распространения коронавируса.

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