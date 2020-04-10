Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM Республика Алтай остаётся единственным регионом в Сибири, где нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В региональном оперативном штабе также опровергли распространяемую в мессенджерах информацию о появлении первого заразившегося новым вирусом в Кош-Агачском районе.

«Все проведённые по Кош-Агачу исследования показали отрицательный результат на короновирус. Инфекция не подтвердилась», — отметили в штабе.

Тем временем на домашнем карантине находятся 175 человек, ранее прибывшие из других регионов страны. Как отмечают в правительстве, все приехавшие сюда из Москвы и Санкт-Петербурга должны немедленно сообщить о своем прибытии на горячую линию.

Напомним, до недавнего момента компанию в списке свободных от коронавируса территорий Горному Алтаю составляла соседняя Тува. Однако на днях там выявили сразу девять случаев заражения, причём, как сообщало ИА REGNUM, очагом стал самый труднодоступный район.

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