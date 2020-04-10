Москва, , 13:30 — REGNUM В Москве растёт количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые смогли излечиться. Так, только за прошедшие сутки в столице от этого инфекционного заболевания вылечили ещё 37 человек. Об этом 10 апреля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Всего количество человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350», — уточнила заммэра.

Она также добавила, что те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации.

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По словам Раковой, пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах, где созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Кроме того, продолжается подготовка к развертыванию отделений для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в некоторых медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 10 апреля, за последние сутки подтвердившиеся случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в 57 регионах РФ. Всего новых случаев выявлено 1786. Добавим, что всего за время пандемии в России выздоровели 795 человек, от COVID-19 скончались 95 человек.