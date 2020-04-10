Москва, , 13:32 — REGNUM Прирост числа выявленных больных коронавирусом в России нельзя назвать взрывоопасным. Об этом 10 апреля заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы должны понимать, что ежедневный прирост менее чем на 50% означает, что пока никакой взрывоопасной ситуации нет. Это только начало. Когда прирост будет в 2−3 раза за день, тогда можно будет говорить, что мы не справляемся», — сказал эксперт.

По его словам, на данный момент вирус распространяется со скоростью типичной для любой инфекции, передающейся воздушно-капельным путём. Дальнейшее распространение инфекции будет зависеть во многом от поведения граждан — если люди будут соблюдать режим самоизоляции, то серьезного распространения заболевание может и не получить.

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