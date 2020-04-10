Казань, , 13:29 — REGNUM В Казани продолжается строительство учебного заведения, в котором будут одновременно изучаться несколько иностранных языков. Полилингвальная школа на 1224 места по улице Бондаренко готова к сдаче на 70%. Сейчас идут работы по остеклению, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, сообщает городская администрация.

Ввести в эксплуатацию первый полилингвальный общеобразовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» планируется в этом году. Комплекс строится в рамках нацпроекта «Образование». Он будет включать в себя начальную школу на 672 ученика и билингвальную школу на 800 мест (ул. Бичурина), полилингвальную школу с начальным образованием на 1224 места со спальным корпусом на 240 мест (ул. Бондаренко) и круглогодичный центр дополнительного образования на 270 мест на базе детского образовательного лагеря «Пламя» (Горьковское шоссе). Общеобразовательная школа № 165 с углубленным изучением английского языка, расположенная на ул. Бичурина, выбрана как базовая для создания первого полилингвального образовательного комплекса в Казани.

Всего в Татарии до 2022 года планируется запустить шесть подобных комплексов, в которых дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Казани планируется построить ещё две новые школы — в новом микрорайоне по ул. Назиба Жиганова и на ул. Бондаренко в составе полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». При этом «Адымнар» станет первым в республике образовательным комплексом с одновременным изучением нескольких языков.

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