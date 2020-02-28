Казань, , 17:51 — REGNUM В этом году в столице Татарии в первый класс пойдет рекордное количество учеников — 20 тыс. 600 человек. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на заседании Казанской гордумы 28 февраля.

Он отметил, что в этом году планируется построить ещё две новые школы— в новом микрорайоне по ул. Назиба Жиганова и на ул. Бондаренко в составе полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». При этом «Адымнар» станет первым в республике образовательным комплексом с одновременным изучением нескольких языков.

«Несмотря на это школ все еще не хватает. Не говорю, что катастрофически, но проблема есть», — сказал мэр.

Образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» будет включать в себя начальную школу на 672 ученика и билингвальную школу на 800 мест (ул.Бичурина), полилингвальную школу с начальным образованием на 1224 места со спальным корпусом на 240 мест (ул.Бондаренко) и круглогодичный центр дополнительного образования на 270 мест на базе детского образовательного лагеря «Пламя» (Горьковское шоссе). Всего до 2022 года планируется запустить шесть подобных комплексов.

Цель проекта — создание модели образовательного комплекса, где дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках, и воспитываться в духе межнационального согласия.