Москва, , 13:00 — REGNUM Меры самоизоляции, принятые в Москве, показали свою эффективность, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 10 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его словам, в настоящее время в России ситуация с распространением коронавируса «не такая благоприятная, как хотелось бы», и «не тяжелая и не страшная».

«Неблагоприятно то, что у нас сохраняется и не уменьшается процент заболевших. Он так и держится в пределах 18% новых случаев. Позитивно то, что в Москве этот процент меньше, — сказал Тимаков. — То есть меры по самоизоляции показали свою эффективность. По России процент заболеваемости усиливается. В данный момент очень сильную тревогу вызывает то, что если в первую неделю жители РФ очень хорошо и качественно соблюдали режим самоизоляции, то с начала этой недели, анализируя ситуацию, я могу сказать, что в транспорте, в магазинах люди не соблюдают дистанцию и не носят маски. Люди расслабились и стали вести себя более вольготно».

И поэтому, как признался Тимаков, он опасается, что через неделю будет второй скачок и второй пик заболеваемости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов заявил, что коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний.