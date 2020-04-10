Москва, 10 апреля 2020, 13:00 — REGNUM Меры самоизоляции, принятые в Москве, показали свою эффективность, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 10 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его словам, в настоящее время в России ситуация с распространением коронавируса «не такая благоприятная, как хотелось бы», и «не тяжелая и не страшная».
И поэтому, как признался Тимаков, он опасается, что через неделю будет второй скачок и второй пик заболеваемости.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов заявил, что коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний.