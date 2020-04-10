Тбилиси, , 12:33 — REGNUM В Грузии вылечили заболевшую COVID-19 женщину, которая находилась в крайне критическом состоянии. Об этом 10 апреля журналистам рассказал директор Первой клиники Тбилисского государственного медицинского университета Леван Ратиани, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«В нашу клинику ранее поступил пациент из кластера Марнеули-Болниси в критическом, даже терминальном состоянии. На данном этапе состояние женщины положительное, она полностью излечилась от коронавируса», — сообщил глава медицинского учреждения.

Он отметил, что пациентка будет выписана в течение нескольких часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 10 апреля выздоровели 54 пациента, болевшие COVID-19. Три человека от этой болезни скончались. В стране выявлено 230 случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что терминальное состояние сопровождается деструктивными изменениями в клетках организма заболевшего. При ее развитии у человека наступает агония и смерть.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрию Тбилиси призвали срочно скорректировать бюджет