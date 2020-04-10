Иерусалим, , 12:29 — REGNUM Положительный тест на COVID-19 сдала медсестра из родильного отделения израильской больницы Хадасса, сообщает 10 апреля The Jerusalem Post.

Женщина работала в две смены, с новорожденными. Дети, с которыми она контактировала, уже прошли тест на коронавирус, он отрицательный.

Медсестра также в конце марта сдавала тест, и он не показал наличие вируса, подтвердил заболевание лишь тест, сданный через несколько дней.

По словам гендиректора больницы Зеева Ротштейна, произошедшее подтверждает значимость регулярного тестирования.