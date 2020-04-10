Иерусалим, , 11:50 — REGNUM Коллективные молитвы нарушают распоряжение минздрава Израиля и несут с собой большую опасность для общественного здоровья. Об этом заявил главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф. Об этом сообщает «Аруц Шева».

По мнению раввина, ни один закон в мире не может быть выше указаний врачей и руководящих принципов минздрава, потому что это направлено на сохранение здоровья и жизни людей. В связи с этим он просит религиозных евреев не пользоваться общественным транспортом и не собираться на коллективные молитвы.

«Каждый, кто поддерживает такие собраниям, выходит за рамки и подвергает опасности людей. Вполне возможно, что из-за этого кто-то будет «убит» его рукой [подвергшись заражению], и многие молитвы не будут услышаны, потому что на этих руках будет кровь», — полагает Йосеф.