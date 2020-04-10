Киев, , 09:51 — REGNUM По состоянию на утро 10 апреля на Украине зафиксированы 2203 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при минздраве Украины.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек, из них 29 мужчин и 40 женщин. 80% погибших имели тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и лёгких», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 61 человек уже выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что карантин на Украине могут начать постепенно отменять в мае и к лету страна оправится от пандемии.

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