Киев, 10 апреля 2020, 09:51 — REGNUM По состоянию на утро 10 апреля на Украине зафиксированы 2203 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при минздраве Украины.
В пресс-службе отметили, что 61 человек уже выздоровел.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил, что карантин на Украине могут начать постепенно отменять в мае и к лету страна оправится от пандемии.
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