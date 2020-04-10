Киев, 10 апреля 2020, 08:21 — REGNUM Карантинные меры, введённые на Украине из-за коронавируса, планируют отменять поэтапно, написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Аваков сообщил, что не знает, когда на Украине отменят карантинные ограничения, но возможно это произойдёт к маю.
Министр рассказал, что карантин будут отменять постепенно, для разных возрастных групп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы Киевской областной администрации Василий Володин допустил, что если население будет игнорировать карантинные меры, ограничения могут быть продлены до осени.
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