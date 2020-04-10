Киев, , 08:21 — REGNUM Карантинные меры, введённые на Украине из-за коронавируса, планируют отменять поэтапно, написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Аваков сообщил, что не знает, когда на Украине отменят карантинные ограничения, но возможно это произойдёт к маю.

«Могу, тем не менее, предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, к лету», — отметил он.

Министр рассказал, что карантин будут отменять постепенно, для разных возрастных групп.

«Сначала для молодёжи, потом для старших… во второй половине мая… Если не сорвёмся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину», — добавил Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы Киевской областной администрации Василий Володин допустил, что если население будет игнорировать карантинные меры, ограничения могут быть продлены до осени.

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