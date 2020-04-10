Брянск, , 09:29 — REGNUM Четыре пациента с подтверждённым COVID-19 находятся в реанимации Брянской областной больницы. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

Среди тех, кто находится в реанимации, — трое пациентов возрастной группы от 60 до 70 лет и один мужчина 89 лет. В отделении интенсивной терапии они находятся на кислородной поддержке. Тяжёлое состояние обусловлено сопутствующими патологиями. Например, у самого старшего пациента есть избыточный вес, мерцательная аритмия, хроническая сердечная недостаточность, сообщает ГТРК «Брянск».

По данным регионального оперативного штаба на 8:00 10 апреля подтверждено 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.