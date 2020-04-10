Якутск, , 06:12 — REGNUM В Якутии активно обсуждается дистанционное обучение — большая часть жителей возмущается и считает, что работу учителей переложили на плечи родителей.

Читайте также: Когда в школу? Как учимся? Дистанционное обучение в регионах — все новости

Заведующая отделением дистанционного и сетевого образования ИНПО СВФУ Елена Матвеева рассказала News.Ykt.Ru, как обстоят дела с «удалёнкой» у школьников Якутии.

«Я являюсь матерью двух школьников (3 и 5 классы), сейчас сижу дома по уходу за младшим ребёнком. То, что сейчас творится на площадках по дистанционному обучению, — это хаос. Например, мои дети учатся на нескольких площадках — Учи.ру, РЭШ, «Сетевой город», и плюс им отправляют задания по электронной почте. Если всё это сложить, у них получается очень много домашних заданий. С таким объёмом не могут справиться даже хорошисты и отличники, это я говорю на примере младшей сестры, которая учится в седьмом классе. Она жалуется, что учится с утра до позднего вечера, а на следующее утро у неё опять кипа новых домашних заданий», — рассказала Елена Матвеева.

По её мнению, российские школы не готовы к дистанционному обучению — необходима одна образовательная площадка с системой Moodle, где были бы загружены учебные пособия с тестами и заданиями, нужна хорошая учебная программа, разработанная именно для этих целей. Должны быть готовые учебные пособия. Обучение не должно проходить так бегло и ускоренно.

«Дети сидят долгое время за монитором компьютера, также не все преподаватели работают с площадками Учи.ру, им нужно отправлять ответы тестов, записи видео на электронную почту. Не я одна возмущаюсь, таких родителей по России много», — считает завотделением дистанционного и сетевого образования ИНПО СВФУ .

Начальник отдела развития образования управления образования Якутска Ульяна Сыроватская признала, что есть такие проблемы, но вместе с тем отметила, что ситуация осложняется тем, что никаких СанПиНов по дистанционному обучению школьников Минпросвещения РФ ещё не разработало, также отсутствуют и рекомендательные документы об объёме заданий.

«Как такового, домашнего задания наши учителя не дают. Это все урочные, классные занятия, которые учителя и школьники не успевают проработать за выделенные на дистанционный урок 30 минут. Во многом это происходит из-за проблем со связью, медленного интернета и т.д. И весь материал, который не успели пройти на уроке, дети отрабатывают сами. Но, ещё раз повторю, домашних заданий не должно быть», — сказала Ульяна Сыроватская.

В соцсетях пользователи высказывают разное мнение:

«Это не дистанционное образование, а самообразование!»

«Отпустите детей на каникулы уже. Формальный подход к образованию грозит дебильным поколением».

«Мы (3 класс) с самого утра до вечера в этой учёбе, с прерывающимся интернетом, с многочисленными группами, с заданиями, больше чем обычно. При этом я ещё объясняю материал ребёнку, много письменной работы. В итоге к 21.00 только все выполняем, доделываем, выучиваем и разбираемся».

«Столько задают, на каждый предмет уходит по 1−2 часа в день в 1 классе. 4−6 часов первоклассник сидит и рисует, пишет, читает, прыгает, и родители вместе с ним».

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая неделя дистанционного обучения школьников в РФ выявила массу недочётов и недовольств. Регионы принимают решение о досрочном окончании учебного года. При этом возникает вопрос, как дети, свободные от уроков, будут бесцельно находиться в режиме самоизоляции.