Петропавловск-Камчатский, , 05:07 — REGNUM Из окна пятого этажа в Петропавловске-Камчатском выпала 11-летняя девочка. Ребёнок чудом остался жив и почти не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

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Известно, что ребёнок выпал из окна пятого этажа. Падая, девочка цеплялась за бельевые веревки, падение, к тому же, смягчил снег. У школьницы диагностирован ушиб грудной клетки. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 6 апреля 88-летняя пенсионерка выпала с четвертого этажа. Женщина погибла, полиция проводит проверку.