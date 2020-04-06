Южно-Сахалинск, , 06:44 — REGNUM В Южно-Сахалинске СК РФ по региону проводит проверку по факту смерти пожилой женщины, тело которой обнаружили во дворе жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

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В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что женщина 1932 года рождения выпала из окна четвертого этажа. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года во время сильного шторма ураганный ветер снёс с балкона четвертого этажа пенсионерку, вышедшую покурить. Женщина осталась жива. Из-за сильных снежных заносов в больницу её пришлось доставлять в ковше бульдозера.