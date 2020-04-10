Шанхай, Китай, , 04:21 — REGNUM Шанхай начал постепенно возобновлять учебу в средних школах и вузах после карантина, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Университеты, колледжи и средние профессиональные училища Шанхая должны постепенно возобновить уроки для своих выпускников к 27 апреля. Конкретные даты возобновления учебы для конкретного учебного заведения будут согласованы с властями города, сообщили директор Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения Лу Цзин на пресс-брифинге.

Все школы Шанхая должны подготовиться к открытию до 6 мая, однако время возвращения студентов на учебу будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В Пекине, Гуандуне и Хубэе пока еще не объявлены сроки возобновления занятий.