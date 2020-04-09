Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Новая героиня Эхо (Echo) появится в игре Overwatch 14 апреля 2020 года. Об этом 9 апреля разработчики сообщили на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1248291394118008832

Они сопроводили объявление небольшим роликом, в котором показали некоторые способности персонажа. Ранее разработчики сообщали, что благодаря Duplicate Эхо, в частности, сможет копировать умения героев команды противников, при этом она будет способна «чрезвычайно» уменьшить время генерации.

Стоит отметить, что у Эхо непростая история. Blizzard очень долго «дразнила» аудиторию фанатов, периодически показывая этого героя в различных видео на тему игры. Фактически, персонаж стал частью мира Overwatch ещё в 2016 году. Ожидается, что Эхо станет последним новым персонажем в оригинальной игре.

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