Екатеринбург, , 23:50 — REGNUM Ректор Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург) Ольга Ковтун отбыла карантин и вышла на работу. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ранее Ковтун была в заграничной поездке, в ходе которой посетила Чехию. Руководительница провела две недели на карантине.

Ректора даже сдала тесты на коронавирус — все анализы, к счастью, оказались отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство случаев COVID-19 в Свердловской области зафиксировали у приезжих из-за рубежа жителей или их родственников. В регионе подтверждены 59 случаев заражения коронавирусом.

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