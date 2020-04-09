Екатеринбург, , 23:28 — REGNUM Дальнейшая судьба Макаровского моста в Екатеринбурге остаётся неясной. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Сейчас работы на объекте могут приостановить из-за пандемии COVID-19.

«Будем мы достраивать или нет, зависит от доходов», — признался глава города порталу «Е1».

Зарплаты бюджетникам и платежи по коммунальным услугам являются сейчас более важными статьями расходов, добавил Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаровский мост реконструируют с 2016 года. Во время ремонта моста погиб рабочий.

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