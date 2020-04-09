Екатеринбург, , 23:26 — REGNUM В Екатеринбурге в ближайшее время не планируется ослаблять режим самоизоляции. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Мэр считает, что ограничения можно смягчать в тех городах области, где COVID-19 так и не появился. В Екатеринбурге же другая ситуация и с заболеваемостью, и с плотностью населения.

«Нас слишком много на один квадратный километр живет», — сказал градоначальник порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о скором смягчении ограничительных мер. Они были введены для борьбы с распространением нового коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19