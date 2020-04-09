Скопье, , 23:38 — REGNUM С 8 апреля граждане Северной Македонии получили возможность получения электронного пропуска на выход из дома в ходе комендантского часа через македонский государственный портал uslugi.gov. mk.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр информационного общества и администрации Северной Македонии Дамьян Манчевски комментируя данную меру заявил, что для выхода из дома граждане должны указать причину необходимости выхода из дома и в случаев необходимости прикрепить доказательства существования такой необходимости, например предъявить справку о необходимости покупки какого-либо лекарства.

Разрешение будет высылаться гражданам на электронную почту. Электронный пропуск граждане смогут предъявить представителям полиции с экранов мобильных телефонов, поскольку он содержит код, доступный для сканирования.

«Мы полностью защищены от злоупотреблений. Это автоматизированная процедура, легкая для граждан», — заявил Манчевски.

Напомним, в Северной Македонии действует комендантский час с 16:00 до 5 утра.

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