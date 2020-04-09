Казань, , 20:24 — REGNUM В Татарии школьники из многодетных нуждающихся семей будут обеспечены планшетными компьютерами. Такое поручение дал глава республики Рустам Минниханов региональным министерствам цифрового развития и образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минобразования.

Ученики 9-х и 11-х классов сейчас ведут интенсивную подготовку к выпускным экзаменам. Из-за сложившейся ситуации дети не должны страдать. Глава региона обещал поддержать семьи, которые сейчас особо в этом нуждаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов в режиме онлайн понаблюдал за ходом занятий в образовательных учреждениях, пообщался с учащимися и преподавателями. Пока неизвестно, как долго продлится такой формат учебы, Минниханов попросил всех набраться терпения и соблюдать меры безопасности.

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