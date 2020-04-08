Казань, , 17:55 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов в режиме онлайн понаблюдал за ходом занятий в образовательных учреждениях, пообщался с учащимися и преподавателями. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

« Мне важно узнать, как работает система онлайн образования изнутри. Именно поэтому решил сам поговорить с вами. Жду от вас обратной связи », — сказал глава Татарии.

В республике на дистанционный формат обучения перешли 96 организаций среднего профессионального образования, 41 вуз и 1402 школы. При этом ряд из них столкнулись с трудностями в организации учебного процесса, в частности, связанными с проблемами технического характера. Из-за высокого спроса к онлайн-платформам связь перегружена. Глава республики отметил, что все проблемные вопросы уже прорабатываются профильными специалистами и в самое ближайшее время работа дистанционных систем будет налажена.

Помимо технических моментов, необходимо обратить особое внимание на подготовку качественного контента, ориентированного на дистанционный формат обучения.

Поскольку пока неизвестно, как долго продлится такой формат учебы, Минниханов попросил всех набраться терпения и соблюдать меры безопасности.

«Мы делаем всё, чтобы преодолеть эти сложности как можно скорее» — заверил глава Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мамадышском районе школьникам, у которых нет компьютеров, раздадут технику для продолжения обучения в дистанционном формате. В районе учится более 4 тыс. детей, но для дистанционного обучения компьютеры есть не у всех. Глава районной администрации Анатолий Иванов заверил, что «проблем не возникнет, компьютерные классы все равно простаивают».