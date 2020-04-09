Оттава, , 19:56 — REGNUM В Канаде в результате заражения коронавирусом могут скончаться от 11 до 22 тысяч человек. Об этом говорится в распространённом 9 апреля заявлении министерства здравоохранения страны.

Согласно прогнозу специалистов, к моменту окончания пандемии число заболевших в Канаде может составлять от 900 тысяч до 1,9 млн человек при условии, что граждане будут соблюдать соблюдать строгие меры карантина на протяжении ближайших нескольких месяцев. Отмечается, что в таком случае распространения вируса может начать снижаться к предстоящему лету.

По последним данным, на территории Канады официально подтверждено подтверждено более 19,7 тысяч заражения коронавирусом человек, 461 пациент скончался от заболевания.