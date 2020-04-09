Рим, , 19:34 — REGNUM Свыше 130 врачей и медсестёр, контактировавших с заражёнными коронавирусом людьми, скончались в Италии от вызванных инфекцией болезней, сообщает 9 апреля газета La Repubblica со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков.

По их информации, в списках умерших значатся 103 врача и 28 медсестёр.

Уточняется, что 80 из 131 умершего работали в больницах на севере Италии, остающемся одним из центров пандемии коронавируса.

Издание напоминает, что в Италии заражение коронавирусом выявлено у более чем 13,5 тыс. работников медицинской сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии выявлено более 139 тыс. фактов заражения коронавирусом. В стране свыше 17,6 тыс. человек умерли от вызванных им болезней.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело за нарушение самоизоляции возбудили в Мурманской области