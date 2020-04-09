Саратов, , 19:19 — REGNUM Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Саратовской области, появились сведения о четырех новых лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Это две женщины, один мужчина и несовершеннолетний из Татищевского, Ершовского и Аткарского районов. У двух пациентов инфекцию выявили в процессе обследования на внебольничную пневмонию, они госпитализированы в стационар. Состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести. Еще двое — контактные, находятся под постоянным медицинским наблюдением дома. Их состояние удовлетворительное. Круг контактных лиц с ними определен.

Среди жителей Саратовской области, по состоянию на 19:00 мск 9 апреля, подтверждено 34 случая заражения коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в регионе на лечении находятся 26 человек, как на дому, так и в стационарах. Состояние большинства — удовлетворительное. Возраст лиц с коронавирусной инфекцией разный: до 18 лет — 1 случай, 18−44 года — 10 случаев, 44−59 лет — 9 случаев, 60 и старше — 10 случаев.

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