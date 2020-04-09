Саратов, , 17:53 — REGNUM В ходе очередного брифинга в минздраве Саратовской области сообщили о выписанном пациенте с коронавирусной инфекцией, им оказался ребенок. На сегодняшний день всего в регионе выздоровели два человека.

На лечении находятся 26 человек, как на дому, так и в стационарах. Состояние большинства — удовлетворительное. Возраст лиц с коронавирусной инфекцией разный: до 18 лет — 1 случай, 18−44 года — 10 случаев, 44−59 лет — 9 случаев, 60 и старше — 10 случаев. Общее число зараженных на 9 апреля — 30 человек.

Медицинское наблюдение установлено за 1 878 жителей, наблюдение снято с 3 851 человека, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом.

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