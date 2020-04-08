Саратов, , 21:47 — REGNUM В Саратовской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Заразившиеся являются жителями Саратова, а также Ершовского и Новобурасского районов. Уточняется, что инфекция была выявлена в ходе обследования пациентов с внебольничной пневмонией.

«Состояние здоровья пациентов не вызывает опасений, все они госпитализируются в стационар для проведения необходимой терапии», — говорится в сообщении. Все установленные контактные лица находятся в изоляции.

С учетом новых данных, число выявленных в Саратовской области случаев COVID-19 выросло до 30.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 апреля число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в Приволжском федеральном округе увеличилось на 82. Всего в Поволжье COVID-19 выявлен у 388 человек, а с новыми заразившимися в Саратовской области — 392 человека.