Рим, , 17:24 — REGNUM Правительство Италии готовится к продлению общенационального карантина еще на две недели, передают национальные СМИ в четверг, 9 апреля.

По действующим декретам срок карантина — до 13 апреля. Вероятно, он будет продлен до 27 апреля, по другой версии — до начала мая.

При этом рассматривается возможность частичного смягчения ограничений. В частности, могут позволить начать работу некоторым сельскохозяйственным предприятиям, которые смогут выполнять утвержденные нормы, в том числе о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 8 апреля, в Италии умерли 17 669 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 542. Днем ранее число погибших увеличилось на 604. Выздоровели 26 491 человек, за день этот показатель увеличился на 2099 (днем ранее — на 1555). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3836. В настоящее время больны 95 262 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 139 422.