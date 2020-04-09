Мадрид, , 17:07 — REGNUM Разработчики из студии Crema выпустили новое обновление для своей многопользовательской игры TemTem. С его помощью геймеры смогут участвовать подборе игроков для рейтинговых матчей, сообщалось 8 апреля на сайте проекта.

Теперь за участие в матчах геймеры будут получать очки TMR (Tamer Matchmaking Rating), количество которых будет основано на эффективности в бою. В дальнейшем при подборе соперника для сражения игра будет учитывать количество TMR обоих игроков.

Напомним, TemTem — это многопользовательская ролевая игра, которую сами разработчики называют своим «аналогом Покемонов». Её релиз в Steam состоялся в январе 2020 года.

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