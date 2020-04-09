Новый Орлеан, США, , 16:46 — REGNUM Пожилая женщина и её трое сыновей скончались от последствий заболевания COVID-19 в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана. Об этом 9 апреля сообщает The Mirror.

На момент смерти самой женщине исполнилось 86 лет, а её сыновьям — 71, 61 и 58 лет. У всех погибших было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Все четверо умерли в течение десяти дней, в период с 20 по 30 марта.

О трагедии изданию рассказала супруга одного из сыновей пожилой американки. Как пояснила вдова, ей хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о судьбе этой семьи и понимали, что такое может произойти с каждым, если относиться к ситуации с эпидемией коронавируса несерьёзно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном числе погибших за сутки от последствий заболевания COVID-19 в США. Количество случаев летального исхода составило 1 973. Общее число жертв коронавирусной инфекции в стране составляет 14 739 человек.

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