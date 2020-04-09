Москва, 9 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Граждане РФ в настоящее время находятся в состоянии повышенного возбуждения, и любая жёсткая реакция со стороны правоохранительных органов будет восприниматься крайне негативно, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель Центрального Исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции, экс-руководитель пресс-службы ФСБ Александр Михайлов. Об этом он заявил 9 апреля ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Правительство России утвердило соглашение между МВД и мэрией Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции.
Поэтому, как полагает Михайлов, все вопросы, связанные с самоизоляцией, должны носить исключительно профилактический и убедительный характер.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве полиция сможет штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.