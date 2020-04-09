Москва, , 15:57 — REGNUM Граждане РФ в настоящее время находятся в состоянии повышенного возбуждения, и любая жёсткая реакция со стороны правоохранительных органов будет восприниматься крайне негативно, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», руководитель Центрального Исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции, экс-руководитель пресс-службы ФСБ Александр Михайлов. Об этом он заявил 9 апреля ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Правительство России утвердило соглашение между МВД и мэрией Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции.

«Сложно это оценивать. Как можно штрафовать не за юридически обоснованные преступления? — поинтересовался Михайлов. — Самоизоляция — это не юридический термин. Карантин — да, понятно. А здесь расчёт на добрую волю москвичей. Нужны не штрафы, а меры профилактического характера, которые должны принимать органы внутренних дел и Росгвардия с целью убеждения людей покинуть улицу и соответственно уйти в самоизоляцию. А как только мы предоставляем полиции какие-то дополнительные права (с точки зрения нарушения прав и свобод граждан), то мы получаем вал не только критики, но ещё и судебных исков в связи с неправомочностью выполнения тех или иных функций и, естественно, большое недовольство общества. Тем более что в сегодняшней ситуации люди находятся в состоянии повышенного возбуждения. И любая реакция жёсткого характера со стороны правоохранительных органов будет восприниматься крайне негативно».

Поэтому, как полагает Михайлов, все вопросы, связанные с самоизоляцией, должны носить исключительно профилактический и убедительный характер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве полиция сможет штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.